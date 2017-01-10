Поставки ракетных комплексов «Ярс» оказались под угрозой

Подольский электромеханический завод задержал поставку оборудования для гидравлических систем пусковых установок «Ярс» из-за тяжелой экономической ситуации и проблем с кредиторами, говорится в письме главы Московского института теплотехники (МИТ) Сергея Никулина на имя первого заместителя гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимира Артякова.

По данным газеты «Коммерсант», по этой причине Московский институт теплотехники не смог исполнить гособоронзаказ по поставке подвижных стратегических ракетных комплексов «Ярс».

Руководство института обратилось к госкорпорации «Ростех» с просьбой развернуть дублирующее производство на Ковровском электромеханическом заводе, что по срокам может занять 1,5 года.

- Предприятие свои обязательства по контрактам с ЦНИИ АГ не выполняет, находится в предбанкротном состоянии,— написал Никулин, уточнив, что ПЭМЗ проавансирован на 80 процентов от объема поставок 2017 года, но закупка комплектующих вовремя проведена не была, а поставка оборудования не проводится с июня 2016 года.

По данным газеты, руководство госкорпорации с письмом ознакомилось, однако комментариев получить не удалось.