Пост Улюкаева может занять глава АСИ
Глава Агентства стратегических инициатив Андрей Никитин может занять пост министра экономического развития, если действующий глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев будет арестован и снят с должности.
По данным источника «Газеты.ру», президент РФ Владимир Путин одобрил арест Улюкаева. Глава Минэкономразвития был задержан в ночь на 15 ноября при получении взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, Улюкаев получил взятку в размере 2 миллиона долларов за выданную МЭР положительную оценку при покупке госпакета акций компании «Башнефть». ФСБ прослушивала телефон министра с лета текущего года, сообщает «Экономика сегодня».
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