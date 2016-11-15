Пост Улюкаева может занять глава АСИ

Глава Агентства стратегических инициатив Андрей Никитин может занять пост министра экономического развития, если действующий глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев будет арестован и снят с должности.

По данным источника «Газеты.ру», президент РФ Владимир Путин одобрил арест Улюкаева. Глава Минэкономразвития был задержан в ночь на 15 ноября при получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, Улюкаев получил взятку в размере 2 миллиона долларов за выданную МЭР положительную оценку при покупке госпакета акций компании «Башнефть». ФСБ прослушивала телефон министра с лета текущего года, сообщает «Экономика сегодня».