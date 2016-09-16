На пост президента Узбекистана выдвинули кандидатуру Мирзиеева

Движение предпринимателей и деловых людей - либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеп) выдвинула кандидатуру Шавката Мирзиеева на пост президента страны, сообщает ЦИК в фейсбуке.

По данным ЦИК, кандидатура Мирзиеева на пост президента выдвинута на заседании политсовета партии.

Досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 4 декабря. Они проводятся в связи с кончиной главы государств Ислама Каримова. В настоящее время Мирзиеев является врио президента страны.