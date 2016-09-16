На пост президента Узбекистана выдвинули кандидатуру Мирзиеева
Движение предпринимателей и деловых людей - либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеп) выдвинула кандидатуру Шавката Мирзиеева на пост президента страны, сообщает ЦИК в фейсбуке.
По данным ЦИК, кандидатура Мирзиеева на пост президента выдвинута на заседании политсовета партии.
Досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 4 декабря. Они проводятся в связи с кончиной главы государств Ислама Каримова. В настоящее время Мирзиеев является врио президента страны.
Следующая новость «Зенит отыгрался со счета 0:3 в матче Лиги Европы
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии