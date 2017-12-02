За пост мэра Владивостока поборются сторож и безработный

На должность мэра Владивостока подали документы 37 человек, среди них парламентарий, сторож и безработный.

В сообщении мэрии города говорится: «По данным на 13.00 2 декабря 2017 года в конкурсную комиссию поступило 37 пакетов документов от кандидатов».

Среди кандидатов на пост градоначальника Вячеслав Гнездилов, который не предоставил сведений о месте работы, сторож ЖЭО №1 «Владивостокская» Евгений Блинов, безработные Юрий Демиденко и Инна Калашникова, депутат краевого парламента Игорь Чемерис, передает «РИА Новости».

В начале ноября мэр Владивостока Игорь Пушкарев написал заявление об отставке. Его обвиняли в получении взятки на сумму 75 млн рублей. За эти деньги он препятствовал коммерческим организациям участвовать в муниципальных конкурсах в сфере дорожного строительства.