На пост госсекретаря США претендует еще один кандидат
Избранный президент США Дональд Трамп включил в список кандидатов на пост госсекретаря экс-губернатора штата Юта, республиканца Джона Хантсмэна.
Среди достоинств Хантсмэна называется то, что он являлся послом в Китае, а также владеет китайским языком.
Ранее на пост госсекретаря претендовали экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани и бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни.
Трамп примет решение по кандидатам на основные посты в своем правительстве на следующей неделе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники AP.
Следующая новость Силовики ВСУ обстреляли район КПП «Станица Луганская» в ЛНР
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии