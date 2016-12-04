На пост госсекретаря США претендует еще один кандидат

Избранный президент США Дональд Трамп включил в список кандидатов на пост госсекретаря экс-губернатора штата Юта, республиканца Джона Хантсмэна.

Среди достоинств Хантсмэна называется то, что он являлся послом в Китае, а также владеет китайским языком.

Ранее на пост госсекретаря претендовали экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани и бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни.

Трамп примет решение по кандидатам на основные посты в своем правительстве на следующей неделе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники AP.