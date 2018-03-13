В МИД РФ посоветовали Лондону воздержаться от запугиваний
Ни одно государство в мире не имеет права говорить с Россией на языке ультиматумов и применять тактику запугивания. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Ни один человек не может выйти в парламенте своей страны и сказать: «Я даю России 24 часа». Это что за разговор вообще в принципе?» - цитирует «Интерфакс» ее слова в эфире телеканала «Россия 1».
По словам Захаровой, тактика запугивания является нормальной для западных стран. Однако к Москве ее применять не следует, поскольку Россия является ядерной державой.
Ранее глава британского правительства Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и заявила, что Лондон ждет от Москвы объяснений по данному поводу.
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