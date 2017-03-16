МИД РФ посоветовал НАТО присмотреться к юмористу Петросяну

МИД РФ посоветовал НАТО обратить внимание на выступление юмориста Евгения Петросяна, опубликовав для наглядности видео с номером артиста, в котором он в сатирической форме объясняет представителям альянса, чем грозит расширение блока у российских границ.

«Вниманию аналитиков НАТО, посчитавших КВН инструментом политической стратегической коммуникации: Петросян, между прочим, тоже старался», — цитирует «РИА Новости» подпись к видео.

Публикация стала ответом российского внешнеполитического ведомства на доклад о юмористической программе КВН, подготовленный Центром стратегических коммуникаций НАТО Stratcom, согласно которому, КВН представляет собой «инструмент политической стратегической коммуникации» и обеспечивает Кремлю «доступ к специфической, стратегической аудитории, готовой служить режиму».