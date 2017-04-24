К посольству Литвы в Киеве подбросили дымовую гранату
Неизвестные подбросили к посольству Литвы в Киеве дымовую гранату, сообщили в отделе коммуникации полиции украинской столицы.
Как уточняется в сообщении, инцидент произошел в ночь на 24 апреля.
Правоохранители обнаружили остатки использованной дымовой гранаты «РГД-2ч» у забора в 20 метрах от входа в дипломатическое представительство.
Кроме того, на прилегающей территории был найден пустой корпус ручной противопехотной гранаты «Ф-1».
Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «хулиганство», сообщает «РИА Новости».
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