Посольство РФ в США усилило меры безопасности
В диппредставительстве Москвы, размещенном в столице Америки, усилена безопасность в связи с возможностью акций протеста экстремистов, сообщает Lenta.ru.
Меры вводятся в целях предосторожности и с поставленными угрозами не связаны.
Дипломаты советуют российским гражданам «воздержаться от посещения массовых мероприятий», представляющих вероятную опасность, и проявлять бдительность.
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