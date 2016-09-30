Посольство РФ в США усилило меры безопасности

В диппредставительстве Москвы, размещенном в столице Америки, усилена безопасность в связи с возможностью акций протеста экстремистов, сообщает Lenta.ru.

Меры вводятся в целях предосторожности и с поставленными угрозами не связаны.



Дипломаты советуют российским гражданам «воздержаться от посещения массовых мероприятий», представляющих вероятную опасность, и проявлять бдительность.