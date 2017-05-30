Посольство РФ уличило Timеs в искажении фактов

Посольство России в Великобритании подвергло критике издание Times за искажение фактов в публикации о встрече президентов РФ и Франции.

Газета утверждала, что Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе встречи обсуждали вопрос о якобы вмешательстве Москвы во внутренние дела стран Запада. Причем, по данным издания, французский лидер высказал критику в лицо своему российскому коллеге.

В посольстве подчеркнули, что данная тема в беседе Путина и Макрона не затрагивалась и призвали газету прекратить драматизировать ситуацию.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Глава МВД Украины пообещал расстрелять подчиненных за ДТП

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО