Посольство РФ уличило Timеs в искажении фактов

Посольство России в Великобритании подвергло критике издание Times за искажение фактов в публикации о встрече президентов РФ и Франции.

Газета утверждала, что Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе встречи обсуждали вопрос о якобы вмешательстве Москвы во внутренние дела стран Запада. Причем, по данным издания, французский лидер высказал критику в лицо своему российскому коллеге.

В посольстве подчеркнули, что данная тема в беседе Путина и Макрона не затрагивалась и призвали газету прекратить драматизировать ситуацию.