Посольство РФ уличило Timеs в искажении фактов
Посольство России в Великобритании подвергло критике издание Times за искажение фактов в публикации о встрече президентов РФ и Франции.
Газета утверждала, что Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе встречи обсуждали вопрос о якобы вмешательстве Москвы во внутренние дела стран Запада. Причем, по данным издания, французский лидер высказал критику в лицо своему российскому коллеге.
В посольстве подчеркнули, что данная тема в беседе Путина и Макрона не затрагивалась и призвали газету прекратить драматизировать ситуацию.
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