Посольство РФ в Сирии подверглось обстрелу из минометов
Здание посольства РФ в Дамаске подверглось обстрелу из минометов, сообщает МИД РФ.
Никто из сотрудников не пострадал.
- 3 октября российская дипмиссия в Дамаске подверглась минометному обстрелу. Одна из мин взорвалась на территории посольства вблизи жилого комплекса. Лишь по случайности никто из сотрудников нашего посольства не пострадал. Дипломатическому представительству причинен материальный ущерб. Еще две мины разорвались рядом с посольством, - говорится в сообщении.
Стрельба велась из пригорода Дамаска – города Джобар. Он находится под контролем террористов из «Джабхат Фтх аш-Шам» (бывшая «Нусра», запрещена в РФ).
Российский МИД полагает, что нападение связано с заигрыванием США с боевиками в САР.
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