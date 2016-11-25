Посольство РФ в Швейцарии подтвердило гибель внучки Платона Лебедева
Посольство России в Швейцарии подтвердило сообщения СМИ о гибели внучки бизнесмена Платона Лебедева – одного из фигурантов дела ЮКОСа.
В пресс-службе дипмиссии РИА «Новости» рассказали, что занимаются подготовкой к отправке на родину тел погибших.
Инцидент произошел в кантоне Тичино. Автомобиль, в котором находились внучка Лебедева и ее 23-летний спутник, сорвался в озеро Лугано. Предполагается, что водитель не справился с управлением.
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