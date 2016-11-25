Посольство РФ в Швейцарии подтвердило гибель внучки Платона Лебедева

Посольство России в Швейцарии подтвердило сообщения СМИ о гибели внучки бизнесмена Платона Лебедева – одного из фигурантов дела ЮКОСа.

В пресс-службе дипмиссии РИА «Новости» рассказали, что занимаются подготовкой к отправке на родину тел погибших.

Инцидент произошел в кантоне Тичино. Автомобиль, в котором находились внучка Лебедева и ее 23-летний спутник, сорвался в озеро Лугано. Предполагается, что водитель не справился с управлением.