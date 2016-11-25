Посольство РФ в Швейцарии подтвердило гибель внучки Платона Лебедева

Посольство России в Швейцарии подтвердило сообщения СМИ о гибели внучки бизнесмена Платона Лебедева – одного из фигурантов дела ЮКОСа.

В пресс-службе дипмиссии РИА «Новости» рассказали, что занимаются подготовкой к отправке на родину тел погибших.

Инцидент произошел в кантоне Тичино. Автомобиль, в котором находились внучка Лебедева и ее 23-летний спутник, сорвался в озеро Лугано. Предполагается, что водитель не справился с управлением.

Новости по теме
Теги:
Места: Европа
События: происшествия
Следующая новость Песков прокомментировал сообщения о реорганизации АП

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО