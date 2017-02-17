Посольство РФ шокировано фильмом ВВС о российских футбольных болельщиках

Посольство России в Великобритании шокировано документальным фильмом британского телеканала ВВС под названием «Армия хулиганов России» о чемпионате мира по футболу, который состоится в 2018 году в РФ.

В сообщении, размещенном на сайте российского посольства, говорится, что фильм «Армия хулиганов России» производит шокирующее впечатление.

Российское диппредставительство также отмечает, что авторы спонсируемого британским правительством телеканала, приложили максимум усилий и средств для дискредитации России и предстоящего чемпионата мира.

По мнению дипломатов, целью авторов фильма является запугивание футбольных болельщиков, которые планировали поехать в Россию на ЧМ-2018.

В фильме британского телеканала ВВС «Армия хулиганов России» утверждается, что на предстоящем чемпионате мира по футболу 2018 года британские болельщики якобы станут мишенью для агрессивных российских фанатов, сообщает интернет-издание «Народные новости».

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