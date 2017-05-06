Посольство России в Японии впервые организовало акцию «Бессмертный полк»

На территории посольства России в Японии впервые проходит акция «Бессмертный полк». В мероприятии участвуют десятки россиян, проживающих в Японии, а также члены российской дипмиссии и их семьи.

На открытии мероприятия посол РФ в Японии Евгений Афанасьев сказал: «Эта акция по всему миру вывела миллионы людей на улицы. Мы чтим память всех, кто совершил этот великий подвиг».

В ходе подготовки к акции каждый желающий мог разместить фотографию своих родственников, внесших вклад в победу, на специально открытой для этого странице в Facebook, пишет ТАСС.

Общественная акция «Бессмертный полк» впервые состоялась в 2007 году в Тюмени. Она приурочена ко Дню Победы и представляет собой шествие, во время которого люди несут фотографии своих родных, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

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