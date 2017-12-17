Посольство России в Британии высмеяло статью The Times о краже интернет-кабелей

Посольство России в Британии отреагировало на публикацию в газете The Times, в которой говорится, что российские корабли могут намеренно повредить подводные интернет-кабели.

Представитель посольства написал в Twitter: «Ну что, The Times идет до конца в своих утверждениях о России, у которой якобы есть инструмент, способный оборвать кабели… Не забудьте о спутниках. Мыслите глобально!».

Затем они добавили изображение акулы, которая перегрызает провод, и сопроводили ее комментарием «Хватит пугать людей, Рождество на носу».

Ранее начальник британского генштаба и будущий глава военного комитета НАТО Стюарт Пич в ходе выступления в Королевском институте объединенных родов войск (RUSI) сообщил, что Россия является угрозой безопасности глубоководных кабелей, которые соединяют Европу и США, передает «РИА Новости».

Новости по теме
Теги:
События: кража
Следующая новость На Урале раскритиковали идею сенатора отправить россиян на Олимпиаду с флагами регионов

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО