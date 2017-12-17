Посольство России в Британии высмеяло статью The Times о краже интернет-кабелей

Посольство России в Британии отреагировало на публикацию в газете The Times, в которой говорится, что российские корабли могут намеренно повредить подводные интернет-кабели.

Представитель посольства написал в Twitter: «Ну что, The Times идет до конца в своих утверждениях о России, у которой якобы есть инструмент, способный оборвать кабели… Не забудьте о спутниках. Мыслите глобально!».

Затем они добавили изображение акулы, которая перегрызает провод, и сопроводили ее комментарием «Хватит пугать людей, Рождество на носу».

Ранее начальник британского генштаба и будущий глава военного комитета НАТО Стюарт Пич в ходе выступления в Королевском институте объединенных родов войск (RUSI) сообщил, что Россия является угрозой безопасности глубоководных кабелей, которые соединяют Европу и США, передает «РИА Новости».