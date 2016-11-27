Посольство РФ в Риге раскритиковало запрет на въезд протодиакона РПЦ в Латвию
Российское посольство в Латвии ответило на включение протодиакона РПЦ Андрея Кураева в «черный список» персон, которым запрещен въезд в страну.
- Включение российских религиозных деятелей в список тех, кому запрещен въезд в Латвию, находится «за гранью понимания» и не будет способствовать развитию отношений между двумя странами, - говорится в сообщении на странице российского диппредставительства в Facebook.
Ранее стало известно, что Кураев не смог выйти из аэропорта в Риге, так как пограничники отказались впускать его в страну. Протодиакону сообщили, что запрет на въезд был введен давно, а в 2015 году был продлен. Об этом сообщает «РИА Новости».
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