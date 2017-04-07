Посольство США просит живущих в РФ американцев быть бдительными

Посольство США в Москве рекомендовало живущим на территории РФ американцам вести себя сдержанно и всегда иметь при себе средства связи и документы.

Кроме того, дипломаты заявили о риске усиления антиамериканских настроений в России, отметив, что «в политическом климате, существующем в России в настоящий момент», растет вероятность проведения крупных акций и проявлений враждебности, пишет газета «Известия».