Посольство США просит живущих в РФ американцев быть бдительными
Посольство США в Москве рекомендовало живущим на территории РФ американцам вести себя сдержанно и всегда иметь при себе средства связи и документы.
Кроме того, дипломаты заявили о риске усиления антиамериканских настроений в России, отметив, что «в политическом климате, существующем в России в настоящий момент», растет вероятность проведения крупных акций и проявлений враждебности, пишет газета «Известия».
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