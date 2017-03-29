Посольство Польши на Украине обстреляли из гранотометов
Неизвестные обстреляли здание консульства Польши в украинском городе Луцк.
По предварительным данным, обстрел велся из гранатомета или другого оружия подобного типа. В результате атаки была повреждена крыша здания дипмиссии, а также выбиты стекла.
Инцидент произошел примерно в 00:30 29 марта. На месте работают представители СБУ и следственная группа, сообщает «Федерал пресс».
Консул Республики Польша в Луцке Кшиштоф Савицкий назвал атаку на дипмиссию террористическим актом.
8 февраля неизвестные нанесли надписи «Наша земля» на заборе польского генконсульства во Львове и забросали фасад здания бутылками с красной краской.
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