Посольство Польши на Украине обстреляли из гранотометов

Неизвестные обстреляли здание консульства Польши в украинском городе Луцк.

По предварительным данным, обстрел велся из гранатомета или другого оружия подобного типа. В результате атаки была повреждена крыша здания дипмиссии, а также выбиты стекла.

Инцидент произошел примерно в 00:30 29 марта. На месте работают представители СБУ и следственная группа, сообщает «Федерал пресс».

Консул Республики Польша в Луцке Кшиштоф Савицкий назвал атаку на дипмиссию террористическим актом.

8 февраля неизвестные нанесли надписи «Наша земля» на заборе польского генконсульства во Львове и забросали фасад здания бутылками с красной краской.