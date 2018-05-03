Посольство РФ осудило Вашингтон за отношение к одесской трагедии

В посольстве России в США возмутились отсутствием реакции американских властей на годовщину трагических событий в Одессе.

В дипмиссии отметили, что Вашингтон молчаливо соглашается с тем, что виновники побоища 2 мая 2014 года до сих пор не наказаны, а расследование совершенных ими преступлений фактически заморожено.

«Это подтверждается тем, что осуждению данной трагедии и подобным ей многочисленным преступлениям на Украине не нашлось места в недавнем докладе госдепа о ситуации с правами человека в мире», - цитирует Ura.ru сообщение посольства в Facеbook.

Четыре года назад в Одессе произошло столкновение сторонников и противников евромайдана. Последние оказались осажденными в Доме профсоюзов, который атаковали радикалы. Согласно официальным данным, тогда погибли 48 человек.

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