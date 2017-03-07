Посольство РФ осудило продление Канадой военной миссии на Украине

Посольство РФ осудило решение властей Канады продлить еще на два года миссию по подготовке военных на Украине.

- Решение правительства Канады продлить военную миссию на Украине - контрпродуктивно и не способствует политическому процессу внутри Украины, в том числе прямому диалогу между Киевом и Донбассом, как то предписано минскими соглашениями, - говорится в заявлении пресс-секретаря российской дипмиссии в Канаде Кирилла Калинина.

Ранее министр национальной обороны Канады Харджит Сингх Саджан сообщил, что Канада продлит миссию своих военных инструкторов на Украине до марта 2019 года.

- Правительство приняло решение продлить операцию Unifier (Объединитель), - цитирует «ТВ Центр» слова Саджана. С 2015 года на Украине постоянно находятся около 200 канадских военных инструкторов.