Посольство РФ осудило продление Канадой военной миссии на Украине
Посольство РФ осудило решение властей Канады продлить еще на два года миссию по подготовке военных на Украине.
- Решение правительства Канады продлить военную миссию на Украине - контрпродуктивно и не способствует политическому процессу внутри Украины, в том числе прямому диалогу между Киевом и Донбассом, как то предписано минскими соглашениями, - говорится в заявлении пресс-секретаря российской дипмиссии в Канаде Кирилла Калинина.
Ранее министр национальной обороны Канады Харджит Сингх Саджан сообщил, что Канада продлит миссию своих военных инструкторов на Украине до марта 2019 года.
- Правительство приняло решение продлить операцию Unifier (Объединитель), - цитирует «ТВ Центр» слова Саджана. С 2015 года на Украине постоянно находятся около 200 канадских военных инструкторов.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии