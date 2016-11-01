Посольство США в Нью-Дели предупредило американских граждан об угрозе терактов
Американским гражданам, находящимся в Индии, необходимо принимать все меры предосторожности и избегать появления в людных местах в связи с высокой опасностью террористических актов. Такое заявление распространило посольство США в Нью-Дели.
«Недавние сообщения индийских СМИ указывают на намерения ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) осуществить атаки в Индии. Посольство США предупреждает о повышенной угрозе в местах в Индии, популярных среди жителей стран Запада, таких, как места религиозного значения, рынки и фестивальные площадки», — цитирует текст заявления дипломатического представительства РИА «Новости».
В документе нет ссылки на индийские СМИ, распространившие подобную информацию.
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