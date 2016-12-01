Посольство РФ в Нигерии подтвердило захват греческого судна с российскими моряками
В посольстве РФ в Нигерии подтвердили захват пиратами греческого судна «Сароник Бриз», на котором находились российские граждане.
- Факт похищения нигерийскими пиратами трех российских моряков подтверждается, посольство во взаимодействии со всеми заинтересованными сторона предпринимает все необходимые меры по их скорейшему освобождению, - сообщил «Интерфаксу» пресс-атташе посольства Артем Романов.
Дипломат заявил, что более подробную информацию предоставить не может из соображений безопасности моряков.
Ранее сообщалось, что греческое судно «Сароник Бриз» под панамским флагом с 18 россиянами и двумя гражданами Украины было захвачено пиратами 29 ноября у берегов Бенина.
Следующая новость Путин утвердил концепцию внешней политики России
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии