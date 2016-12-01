Посольство РФ в Нигерии подтвердило захват греческого судна с российскими моряками

В посольстве РФ в Нигерии подтвердили захват пиратами греческого судна «Сароник Бриз», на котором находились российские граждане.

- Факт похищения нигерийскими пиратами трех российских моряков подтверждается, посольство во взаимодействии со всеми заинтересованными сторона предпринимает все необходимые меры по их скорейшему освобождению, - сообщил «Интерфаксу» пресс-атташе посольства Артем Романов.

Дипломат заявил, что более подробную информацию предоставить не может из соображений безопасности моряков.

Ранее сообщалось, что греческое судно «Сароник Бриз» под панамским флагом с 18 россиянами и двумя гражданами Украины было захвачено пиратами 29 ноября у берегов Бенина.