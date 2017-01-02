Посольство назвало имя погибшей в результате теракта в Стамбуле россиянки
Жертвой теракта, произошедшего в новогоднюю ночь в ночном клубе Reina в Стамбуле, стала гражданка России Нурана Гасанова, говорится в сообщении посольства РФ в Турции, размещенном в сети микроблогов Twitter.
- В результате циничного теракта в Стамбуле погибла гражданка России Нурана Гасанова. Наши самые глубокие соболезнования родным и близким, - говорится в сообщении.
В ночь на 1 января неизвестный, одетый в костюм Санта-Клауса, застрелил охранника ночного клуба Reina в стамбульском районе Ортакёй, после чего прорвался в зал, где проходило празднование Нового года, и открыл стрельбу. В результате атаки погибли 39 человек, 16 из них – иностранцы, сообщает ТАСС.
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