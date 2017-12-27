Посольство РФ напомнило Западу об ошибках Наполеона
Посольство РФ в ЮАР опубликовало сообщение, в котором предостерегло запад от повторений ошибок Наполеона Бонапарта, совершенных при попытке завоевания России.
«Очередное вторжение Запада в Россию привело к полному поражению агрессоров», - цитирует запись посольства в Twitter телеканал «360».
Сообщение проиллюстрировано картиной художника Иллариона Прянишникова «В 1812 году» и приурочено к 205-летию разгрома и изгнания войск Наполеона из России.
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