Посольство США в Москве прекратило выдачу виз из-за потопа в здании
Консульский отдел посольства США в Москве временно приостановило выдачу неиммиграционных и иммиграционных виз, а также рассматривать несрочные запросы от граждан США виз из-за возникших в здании дипломатической миссии проблем с водоснабжением.
Как отметили в посольстве, о возобновлении работы в данном направлении будет сообщено дополнительно на сайте www.ustraveldocs.com/ru, - сообщает РИА «Новости».
Позже американские дипломаты уточнили, что работа приостановлена из-за затопления в здании, возобновить деятельность планируется во вторник, 10 января в 8:30 по московскому времени.
Вместе с тем в пресс-службе «Мосводоканала» агентству сообщили, что не получали от американской стороны никаких жалоб на проблемы с водоснабжением.
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