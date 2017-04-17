Посольство США в Лондоне заподозрило в терроризме трехмесячного ребенка
Сотрудники посольства США в Лондоне вызвали для беседы трехмесячного ребенка в связи с подозрением его в причастности к террористической деятельности.
Причиной тому стала ошибка его деда Пола Кеньона, допущенная при заполнении анкеты внука. В графе «Имеете ли вы отношение к террористической деятельности, шпионажу, саботажу или геноциду?» он случайно дал утвердительный ответ, сообщает «Ридус» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Кеньон был возмущен тем, что сотрудники посольства чрезмерно серьезно отнеслись к очевидной, на его взгляд, ошибке. Поездка с внуком на беседу заняла у него гораздо большее время, чем путешествие, ради которого и заполнялась анкета. «Похоже у них вообще нет чувства юмора», - заявил он.
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