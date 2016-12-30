Посольство РФ в Лондоне высмеяло решение США о высылке российских дипломатов
Российской посольство в Великобритании в ответ на высылку 35 дипломатов из США в связи с новыми санкциями Вашингтона против РФ опубликовало в своем Twitter изображение хромой утки.
Многие западные СМИ нашли реакцию посольства «забавной» и по достоинству оценили шутку дипломатов. В то же время Business Insider счел твит российского посольства «глумливым», передает РИА «Новости».
Выражение «Хромая утка» (Lame duck) является неформальным термином, применяемым по отношению к главе государства, который собирается покидать свой пост.
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