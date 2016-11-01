Посольство РФ в Лондоне посмеялось над заявлением MI5 о российской угрозе
Российское посольство в Лондоне остроумно ответило на заявление главы британской контрразведки MI5 Эндрю Паркера об угрозе национальной безопасности Великобритании, исходящей от России.
На своей странице в твиттере дипломатическое представительство разместило плакат американского комедийного кинофильма 1966 года The Russians are coming! The Russians are coming! («Русские идут! Русские идут!»), сопроводив его подписью «Очень грустно видеть профессионала, который попал в ловушку собственного мира, созданного пропагандой», - сообщает ТАСС.
Ранее Паркер дал интервью The Guardian, в котором заявил, что агрессивная внешняя политика России представляет реальную угрозу национальной безопасности Великобритании и Европы в целом.
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