Посольство РФ в Лондоне ответило стихами на слова Терезы Мэй

Посольство России в Лондоне ответило шуточным четверостишием на совет премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о сотрудничестве с Москвой.

В оригинале стихотворение, опубликованное в Twitter посольства, выглядит следующим образом:

«Engage but beware»,

Prime Minister said

As far as we're aware,

Cold War was long dead.

РИА «Новости» переводит его на русский язык так:

«Сотрудничай, но берегись», —

Премьер предупредила.

Насколько знаем мы,

Холодная война давно уже почила.

Ранее Мэй во время визита в США посоветовала президенту Дональду Трампу в отношениях с Россией следовать примеру Рональда Рейгана, который руководствовался принципом «доверяй, но проверяй». От себя лично она порекомендовала Трампу: «сотрудничай, но берегись».