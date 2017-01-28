Посольство РФ в Лондоне ответило стихами на слова Терезы Мэй
Посольство России в Лондоне ответило шуточным четверостишием на совет премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о сотрудничестве с Москвой.
В оригинале стихотворение, опубликованное в Twitter посольства, выглядит следующим образом:
«Engage but beware»,
Prime Minister said
As far as we're aware,
Cold War was long dead.
РИА «Новости» переводит его на русский язык так:
«Сотрудничай, но берегись», —
Премьер предупредила.
Насколько знаем мы,
Холодная война давно уже почила.
Ранее Мэй во время визита в США посоветовала президенту Дональду Трампу в отношениях с Россией следовать примеру Рональда Рейгана, который руководствовался принципом «доверяй, но проверяй». От себя лично она порекомендовала Трампу: «сотрудничай, но берегись».
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