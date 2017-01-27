Посольство РФ в Лондоне откликнулось на заявление премьера Британии Мэй в стихах

В ответ на заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, посоветовавшей США соблюдать в отношениях с Россией принцип «сотрудничай, но берегись», российское посольство в Лондоне опубликовало в своем микроблоге в Twitter шуточное стихотворение.

На русский язык стихотворение можно перевести следующим образом:

«Сотрудничай, но берегись», — премьер предупредила.

Насколько знаем мы, холодная война давно уже почила», - сообщает РИА «Новости».

Ранее Мэй, выступая на съезде республиканцев в Филадельфии, сказала, что Рональд Рейган в свое время следовал в отношениях с СССР принципу «доверяй, но проверяй». По ее словам, с президентом Путиным «мой совет — сотрудничай, но берегись».