Посольство РФ в Лондоне откликнулось на заявление премьера Британии Мэй в стихах
В ответ на заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, посоветовавшей США соблюдать в отношениях с Россией принцип «сотрудничай, но берегись», российское посольство в Лондоне опубликовало в своем микроблоге в Twitter шуточное стихотворение.
На русский язык стихотворение можно перевести следующим образом:
«Сотрудничай, но берегись», — премьер предупредила.
Насколько знаем мы, холодная война давно уже почила», - сообщает РИА «Новости».
Ранее Мэй, выступая на съезде республиканцев в Филадельфии, сказала, что Рональд Рейган в свое время следовал в отношениях с СССР принципу «доверяй, но проверяй». По ее словам, с президентом Путиным «мой совет — сотрудничай, но берегись».
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