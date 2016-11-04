Посольство РФ в Лондоне направило в МИД Великобритании ноту протеста в связи с акцией протеста
Посольство России в Лондоне направило в британский МИД ноту протеста в связи с тем, что работа дипмисии была дезорганизована из-за протестной акции.
Инцидент произошел 3 ноября. Участники акции завалили вход в консульских отдел частями манекенов и приковали себя поблизости. В результате сотрудники посольства и посетители были лишены возможности войти в здание. На сайте дипмисии подчеркивается, что лондонская полиция безучастно наблюдала за откровенно провокационными и хулиганскими действиями протестующих.
В посольстве уверены, что акция была тщательно спланирована, учитывая недавние призывы главы МИД Великобритании Бориса Джонсона.
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