Посольство США в Киеве выразило обеспокоенность признанием паспортов ДНР и ЛНР в России

В посольстве США на Украине назвали «тревожным» подписанный накануне президентом РФ Владимиром Путиным указ о признании действительными на территории России паспорта и документы, выданные в ЛНР и ДНР.

В Twitter посольства появилось сообщение о том, что «признание Россией документов сепаратистских «республик» тревожное и противоречит согласованным целям минских соглашений».

Также американское посольство выразило беспокойство в связи с активизацией боевых действий на линии соприкосновения и призвало вывести тяжелое вооружение для прекращения огня на Донбассе.

Ранее украинский депутат-радикал Игорь Мосийчук объявил, что подписанный Владимиром Путиным указ способствует интеграции Народных Республик Донбасса в состав России.