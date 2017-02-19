Посольство США в Киеве выразило обеспокоенность признанием паспортов ДНР и ЛНР в России
В посольстве США на Украине назвали «тревожным» подписанный накануне президентом РФ Владимиром Путиным указ о признании действительными на территории России паспорта и документы, выданные в ЛНР и ДНР.
В Twitter посольства появилось сообщение о том, что «признание Россией документов сепаратистских «республик» тревожное и противоречит согласованным целям минских соглашений».
Также американское посольство выразило беспокойство в связи с активизацией боевых действий на линии соприкосновения и призвало вывести тяжелое вооружение для прекращения огня на Донбассе.
Ранее украинский депутат-радикал Игорь Мосийчук объявил, что подписанный Владимиром Путиным указ способствует интеграции Народных Республик Донбасса в состав России.
Следующая новость В Афганистане убит один из лидеров «Аль-Каиды»
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии