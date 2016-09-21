На посольство Израиля в Анкаре совершено вооруженное нападение

В Анкаре двое неизвестных вооруженных людей попытались ворваться в здание посольства Израиля.

Об этом сообщает телеканал Haber Turk.

По данным издания, злоумышленники имели при себе огнестрельное оружие, однако CNN утверждает, что они были вооружены ножами.

В результате инцидента одного из нападавших удалось убить, другой был ранен. Сотрудники дипмиссии были эвакуированы.

Сейчас на месте происшествия работает полиция и сотрудники медицинских служб.