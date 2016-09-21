На посольство Израиля в Анкаре совершено вооруженное нападение
В Анкаре двое неизвестных вооруженных людей попытались ворваться в здание посольства Израиля.
Об этом сообщает телеканал Haber Turk.
По данным издания, злоумышленники имели при себе огнестрельное оружие, однако CNN утверждает, что они были вооружены ножами.
В результате инцидента одного из нападавших удалось убить, другой был ранен. Сотрудники дипмиссии были эвакуированы.
Сейчас на месте происшествия работает полиция и сотрудники медицинских служб.
Следующая новость Прокуратура вступилась за орловских коммунальщиков
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии