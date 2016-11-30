Посольство Бенина подтвердило захват греческого судна с россиянами на борту

Посол Бенина в России Анисет Габриэль Кочофа подтвердил факт захвата греческого судна с гражданами России и Украины на борту, однако, по его сведениям, инцидент имел место вне территориальных вод Бенина.

- Судно действительно было захвачено пиратами, но за пределами территориальных вод Бенина. На судне действительно находятся граждане Украины и России. По разным оценкам, на борту судна могут находиться до четырех россиян, - цитирует дипломата ТАСС.

По словам посла, россияне будут отпущены, как только судно, на котором они находятся, попадет в территориальные воды Бенина.

- Мы тогда сможем пообщаться с экипажем судна, а также выясним, что случилось на самом деле. Пока известно, что судно направлялось из Ганы в направлении Бенина. Требований пиратов мы пока не знаем, - подчеркнул Кочофа.

Ранее сообщалось, что 29 ноября предположительно было захвачено греческое судно Saronic Breeze под панамским флагом с 18 россиянами и двумя гражданами Украины на борту. Судно находилось ранее на рейде Бенина.