Посольство США в Белоруссии официально пригласило Лукашенко в Канзас-Сити

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил официальное приглашение на торжества по случаю 100-летней годовщине вступления США в Первую мировую войну, которые состоятся 6 апреля в Канзас-Сити.

- Президенту Лукашенко наряду с главами других стран, которые были вовлечены в Первую мировую войну, было направлено приглашение принять участие в церемонии по случаю сотой годовщины вступления США в эту войну, - рассказали «Интерфаксу» в посольстве США в Минске.

Последний раз Лукашенко посещал Соединенные Штаты в сентябре 2015 года, где принял участие в работе проходившей в Нью-Йорке 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

В 2006 году Европейский союз, а затем и США запретили белорусскому лидеру въезд на свои территории. С тех пор действие запрета неоднократно приостанавливалось, а 15 февраля 2016 года министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил факт частичного снятия санкций Европейского Союза с Белоруссии, в том числе и лично с президента страны.