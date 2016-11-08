В посольстве США опровергли ограничение доступа российских дипломатов на выборы

В ответ на заявление со стороны российского МИДа об ограничении доступа российских дипломатов на территорию избирательных участков во время выборов президента пресс-секретарь посольства США в России Мария Олсен опровергла эту информацию, назвав заявления МИДа России необоснованными.

- Утверждения российской стороны о том, что власти США мешают осуществлять наблюдение за выборами просто необоснованны, – цитирует Олсен агентство «Федерал Пресс».

По словам пресс-секретаря посольства США, в ответ на официальную ноту российской стороны, которая была получена 26 октября, сотрудники российской дипломатической были официально приглашены на избирательные участки в составе миссии ОБСЕ. Олсен также заявила, что в Кремле отказались от участия в миссии.

Ранее, информационное агентство сообщило о заявлении замглавы МИДа Сергея Рябкова, в котором он утверждает, что российские власти считают неприемлемой ситуацию ограничения доступа для дипломатов и располагают информацией о случаях запугивания сотрудников российской дипмиссии, чтобы помешать объективной оценке условий проходящих выборов президента США.

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События: выборы
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