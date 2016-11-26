В посольстве Кубы в Москве будет открыта книга соболезнований
В связи со смертью Фиделя Кастро в кубинском посольстве в Москве будет открыта книга соболезнований.
Все желающие смогут оставить в ней запись в период с 27 ноября до 4 декабря, передает ТАСС со ссылкой на МИД РФ. Представители российского внешнеполитического ведомства планируют нанести визит в посольство.
Фидель Кастро скончался 25 ноября в возрасте 90 лет. На Кубе объявлен девятидневный траур.
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