В посольстве Кубы в Москве будет открыта книга соболезнований

В связи со смертью Фиделя Кастро в кубинском посольстве в Москве будет открыта книга соболезнований.

Все желающие смогут оставить в ней запись в период с 27 ноября до 4 декабря, передает ТАСС со ссылкой на МИД РФ. Представители российского внешнеполитического ведомства планируют нанести визит в посольство.

Фидель Кастро скончался 25 ноября в возрасте 90 лет. На Кубе объявлен девятидневный траур.