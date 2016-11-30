В посольстве Бенина нет данных о захвате россиян в территориальных водах страны

Чрезвычайный и полномочный посол Бенина в России Анисет Габриэль Кочофа заявил, что не располагает информацией о захвате в территориальных водах страны греческого судна с 18 россиянами на борту.

- Мы не располагаем информацией о возможном захвате российских моряков. Сейчас власти Бенина всю информацию, озвученную СМИ, перепроверяют и уточняют. Официальный ответ будет дан позже, - цитирует посла ТАСС.

По данным источника в дипломатических кругах, знакомого с ситуацией, новость о возможном захвате моряков в территориальных водах Бенина стала полной неожиданностью для ряда высокопоставленных чиновников этой страны.

- Руководители экстренных служб Бенина не знают об инциденте, как и представители местных СМИ, - сообщил собеседник агентства.

- В случае, если все-таки станет известно, что российские моряки оказались в сложной ситуации, то власти Бенина окажут им максимальную помощь, - подчеркнул господин Кочофа.

Ранее сообщалось, что 29 ноября, предположительно, было захвачено греческое судно «Сароник бриз» под панамским флагом с 18 россиянами и двумя гражданами Украины на борту. Судно находилось ранее на рейде в территориальных водах Бенина.