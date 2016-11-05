У посольства Турции в Москве проходит акция протеста

У посольства Турции в Москве собрались около 20 человек. Они призывают освободить ранее арестованных депутатов парламента от прокурдской Партии демократии народов (ПДН).

В число протестующих как российские, так и курдские активисты. По словам организаторов акции, она не требует согласования с властями, поскольку проходит «в формате встречи муниципального депутата с жителями», передает РИА «Новости». По окончании митинга, его участники намерены провести у дипмиссиии одиночные пикеты.

Ранее сообщалось, что в Турции задержали сначала 12 парламентариев от ПДН, а затем еще девять. Власти страны пояснили, что некоторым из этих депутатов были предъявлены обвинения и их вызвали для дачи показаний. Однако они не явились в прокуратуру, что и послужило причиной их задержания.