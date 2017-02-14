Посол РФ в Японии опроверг слухи об обмене островов на инвестиции

Посол России в Японии Евгений Афанасьев опроверг сообщения японских СМИ о том, что два острова Курильской гряды могут быть обменяны на инвестиции.

Он порекомендовал не воспринимать всерьез подобные слухи и напомнил, что российские власти неоднократно подчеркивали недопустимость торговли территориями.

Дипломат отметил, что консультации по мирному договору между Россией и Японией, а также сотрудничеству в районе Южных Курил продолжаются не один год. По словам Афанасьева, стороны ведут кропотливую работу, «направленную на поиск возможных развязок по этим деликатным вопросам».

«Со своей стороны порекомендовал бы не углубляться в фантазии и спекуляции, а запастись терпением», - сказал он в интервью «Известиям».