Посол РФ в Японии опроверг слухи об обмене островов на инвестиции
Посол России в Японии Евгений Афанасьев опроверг сообщения японских СМИ о том, что два острова Курильской гряды могут быть обменяны на инвестиции.
Он порекомендовал не воспринимать всерьез подобные слухи и напомнил, что российские власти неоднократно подчеркивали недопустимость торговли территориями.
Дипломат отметил, что консультации по мирному договору между Россией и Японией, а также сотрудничеству в районе Южных Курил продолжаются не один год. По словам Афанасьева, стороны ведут кропотливую работу, «направленную на поиск возможных развязок по этим деликатным вопросам».
«Со своей стороны порекомендовал бы не углубляться в фантазии и спекуляции, а запастись терпением», - сказал он в интервью «Известиям».
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