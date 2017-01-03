Посол Великобритании в ЕС подал в отставку
Посол Великобритании в Европейском союзе Айвэн Роджерс неожиданно для всех подал в отставку, сообщила премьерская канцелярия на Даунинг-стрит.
Отмечается, что Роджерс решил покинуть занимаемый пост, не дожидаясь начала процесса Brexit, запланированного на конец марта 2017 года.
В сообщении также говорится, что 56-летний дипломат объявил о том, что покинет свой пост, не объяснив причин своего решения. Полномочия посла истекают в ноябре 2017 года, сообщает ТАСС.
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