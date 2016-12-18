Посол Ватикана выступил с проповедью в ЛНР

Посол Ватикана архиепископ Клаудио Гуджеротти посетил самопровозглашенную Луганскую народную республику и прочел проповедь в одном из местных католических храмов.

Он отметил, что цель его визита состоит в том, чтобы накануне рождественских праздников засвидетельствовать близость и любовь папы римского Франциска к живущим в республике людям, сообщает РИА «Новости».

Посол рассказал, что перед этим он побывал в Донецке. Он подчеркнул, что власти обеих республик не препятствовали его визитам.