Посол Ватикана выступил с проповедью в ЛНР
Посол Ватикана архиепископ Клаудио Гуджеротти посетил самопровозглашенную Луганскую народную республику и прочел проповедь в одном из местных католических храмов.
Он отметил, что цель его визита состоит в том, чтобы накануне рождественских праздников засвидетельствовать близость и любовь папы римского Франциска к живущим в республике людям, сообщает РИА «Новости».
Посол рассказал, что перед этим он побывал в Донецке. Он подчеркнул, что власти обеих республик не препятствовали его визитам.
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