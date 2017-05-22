Посол Турции раскритиковал решение США о поставке оружия курдам

Посол Турции в США Сердар Кылыч высказался против снабжения Вашингтоном оружием сирийских курдов.

Он отметил, что Штаты называют это «тактическим решение». Однако по мнению Анкары, подобные действия являются «стратегической ошибкой», отметил дипломат во время выступления на конференции, посвященной отношениям между Турцией и США.

Анкара считает формирования курдов в Сирии имеющими отношение к Рабочей партии Курдистана, которая находится в Турции под запретом и считается террористической группировкой. США согласны с этой оценкой, но, тем не менее, начали вооружать сирийских курдов для борьбы с ДАИШ (группировка запрещена в РФ), сообщает РИА «Новости».