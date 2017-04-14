Посол Таиланда в России попал в клинику в Твери
Посол королевства Таиланд в России Криангсак Киттичайсари попал в тверскую клинику с гипертоническим кризом.
По сведениям РИА «Новости», дипломат совершал поездку из Москвы в Санкт-Петербург на «Сапсане». Ухудшение самочувствия он ощутил еще в Москве, но в поезде, в районе Твери его состояние ухудшилось.
Машинист сообщил об этом на станцию, и когда состав прибыл на нее, посла ждала «скорая помощь». Мужчину доставили в клинику, где медики провели необходимые процедуры, устранив угрозу для жизни.
От госпитализации дипломат отказался. Его отправили на вертолете в Москву для дальнейшего лечения.
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