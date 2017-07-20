Посол России в США станет сенатором

Посол России в США Сергей Кисляк может стать сенатором и заместителем главы Комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, сообщил информированный источник.

По словам собеседника «Интерфакса», вопрос о трудоустройстве Кисляка после того, как он покинет пост посла РФ в США и вернется в Москву, практически решен.

«С большой долей вероятности можно сказать, что Кисляк будет включен в сенаторскую тройку одного из кандидатов на пост главы национальной республики РФ на выборах 10 сентября»,- сказал источник.

Ранее агентство сообщило, что Сергей Кисляк, который занимает пост посла РФ в США с июля 2008 года, вернется в Россию в июле.

Новым послом России в Вашингтоне может стать замглавы МИД РФ Анатолий Антонов.