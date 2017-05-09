Посол США в России призвал два народа к единству
Посол США в РФ Джон Теффт отметил особую важность ежегодного шествия «Бессмертного полка» в День Победы.
Дипломат заявил, что памятное шествие заставляет его вспомнить, какую высокую цену пришлось заплатить народам Советского Союза, сообщает «Комсомольская правда».
Джон Теффт призвал народы России и США сплотиться, подчеркнув, что, несмотря на идеологические различия, разделявшие государства, прадеды обеих государств сплотились за единое дело.
Он призвал последовать их примеру.
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