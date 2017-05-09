Посол США в России призвал два народа к единству

Посол США в РФ Джон Теффт отметил особую важность ежегодного шествия «Бессмертного полка» в День Победы.

Дипломат заявил, что памятное шествие заставляет его вспомнить, какую высокую цену пришлось заплатить народам Советского Союза, сообщает «Комсомольская правда».

Джон Теффт призвал народы России и США сплотиться, подчеркнув, что, несмотря на идеологические различия, разделявшие государства, прадеды обеих государств сплотились за единое дело.

Он призвал последовать их примеру.