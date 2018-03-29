Посол США в России: Мы можем заморозить активы России

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что, несмотря на Венскую конвенцию, США все же имеет возможность заморозить российские активы.

Джон Хантсман пояснил, что в отношении дипломатической собственности действует Венская конвенция, которая гарантирует ее неприкосновенность, но помимо этой конвенции «существуют и другие соглашения», которые касаются вопросов дипломатической собственности и дипломатических объектов.

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле, отмечает Interfax.