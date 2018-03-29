Посол США в России: Мы можем заморозить активы России
Посол США в России Джон Хантсман заявил, что, несмотря на Венскую конвенцию, США все же имеет возможность заморозить российские активы.
Джон Хантсман пояснил, что в отношении дипломатической собственности действует Венская конвенция, которая гарантирует ее неприкосновенность, но помимо этой конвенции «существуют и другие соглашения», которые касаются вопросов дипломатической собственности и дипломатических объектов.
Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле, отмечает Interfax.
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