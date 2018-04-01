Посол России в Британии назвал «авторов» провокации в Солсбери
Посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери – это провокация британских спецслужб.
Об этом он сообщил в интервью телеканалу НТВ.
«У нас очень серьезные подозрения, что эта провокация была осуществлена британскими спецслужбами, с нами отказываются сотрудничать, нам не представляют никакой фактуры», - сказал Яковенко.
Посол добавил, что отравление Скрипаля устроили британские спецслужбы, чтобы отвлечь внимание граждан Великобритании от Brexit. Яковенко добавил, что инцидент мог быть организован потому, что Британия хочет получить ведущую роль среди западных держав в сдерживании России.
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