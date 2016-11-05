Посол США предложила Киеву создать антикоррупционный суд
Посол США на Украине Мари Йованович призвала украинские власти усилить борьбу с коррупцией в стране и пообещала поддержку Вашингтона.
В интервью изданию «Зеркало недели» она порекомендовала расширить полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), связанные с проведением расследований, и ускорить создание антикоррупционного суда.
Йованович добавила, что Вашингтон ожидает от правоохранительных органов Украины своевременного выявления и расследования подозрительных коррупционных дел. Она отметила, что система электронного декларирования должна повысить уровень прозрачности среди высокопоставленных чиновников.
Следующая новость Свыше 240 человек пострадали при разгоне митинга в Джакарте
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии