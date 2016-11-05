Посол США предложила Киеву создать антикоррупционный суд

Посол США на Украине Мари Йованович призвала украинские власти усилить борьбу с коррупцией в стране и пообещала поддержку Вашингтона.

В интервью изданию «Зеркало недели» она порекомендовала расширить полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), связанные с проведением расследований, и ускорить создание антикоррупционного суда.

Йованович добавила, что Вашингтон ожидает от правоохранительных органов Украины своевременного выявления и расследования подозрительных коррупционных дел. Она отметила, что система электронного декларирования должна повысить уровень прозрачности среди высокопоставленных чиновников.