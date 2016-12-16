Посол РФ объяснил главе Джонсону смысл эвакуации боевиков из Алеппо

Посол России в Великобритании Александр Яковенко рассказал министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону, что эвакуация боевиков с семьями из восточного Алеппо проводится с целью избежать кровопролития и спасти жизни гражданского населения.

Яковенко также отметил, что тысячи боевиков с семьями вывозятся из города при содействии российских военных и сотрудников Международного Красного Креста на территорию, контролируемую незаконными вооруженными формированиями.

Ранее Джонсон обвинил Россию и Иран в начале эвакуации, поскольку эти действия причинили страдания жителям Алеппо, сообщает «РИА Новости».